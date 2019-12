Les policiers de Rennes appelés aussi à se mobiliser contre la réforme des retraites

Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

Pas de grève mais des actions symboliques

Sorties seulement sur appel, grève des PV, rassemblement ce midi devant l'Hôtel de Police, les policiers, non-autorisés à faire grève, sont appelés à se mobiliser à leur façon, notamment à Rennes.

Un régime spécial menacé

Actuellement les policiers bénéficient d'un régime de retraite spécial. Il s'agit d'une bonification dite "du cinquième" ou "quinquennale", qui leur offre quatre trimestres de cotisation tous les cinq ans. Cette bonification est plafonnée à cinq annuités. Les syndicats estiment que ce système est menacé par la réforme envisagée par le gouvernement.

Ras le bol plus général

Mais le ras le bol est plus général. Il porte aussi sur leurs conditions de travail et de rémunération. "Pour nous, c'est impossible de continuer comme ça. S'il faut continuer le mouvement et aller plus loin, on le fera", prévient David Leveau.

Craintes de violences à Rennes

Le secrétaire régional FO de Bretagne craint par ailleurs des débordements et des violences lors de la manifestation rennaise : "On attend 400 fauteurs de trouble dont 100 sont bien radicalisés".