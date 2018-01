Nice, France

Les images ont fait le tour du pays en quelques heures : le passage à tabac de deux policiers la nuit du nouvel an dans la banlieue de Paris. Le président de la République Emmanuel Macron a dénoncé un "lynchage lâche et criminel". Au total, ce soir là, 8 policiers et trois militaires ont été blessés en France.

"Dans les Alpes-Maritimes les policiers ne prennent même plus d’arrêts de travail après avoir subi des violences"

Laurent Laubry est le responsable du syndicat alliance police nationale CFE-CGC dans les Alpes-Maritimes. Il confirme que "tous les jours il y a des violences verbales et presque tous les jours il y a des violences physiques dans le département contre les forces de l'ordre. Malheureusement ça devient tellement courant que souvent maintenant les policiers ne prennent même plus d’arrêts de travail lorsqu'ils ont pris des coups. Ils sont tellement habitués à une réponse judiciaire qui n'est pas à la hauteur qu'il y a un certain dégoût qui s'est installé"

Laurent Laubry, responsable du syndicat alliance police nationale CFECGC pour les Alpes-Maritimes

La réponse politique de Estrosi et Ciotti

Le maire de Nice, Christian Estrosi demande notamment la création d'un délit spécifique pour les agressions de policiers et l'armement des agents de surveillance de la voie publique. Pour le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti ce n'est pas la bonne solution "il est inutile de mettre un nouveau délit, il faut que les peines soient véritablement exécutées. L'inexécution des peines c'est la culture de l'impunité et c'est cette dérive que l'on connait au quotidien."

Eric Ciotti

Mardi prochain à midi, le syndicat unité SGP Police FO appelle tous les policiers mais aussi la population à manifester devant la caserne de police d'Auvare à Nice.