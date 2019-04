Les policiers des Bouches-du-Rhône et du Var se rassemblent dans le silence

Les policiers des Bouches-du-Rhône et du Var se sont rassemblés ce vendredi matin à Marseille et Toulon. Dans le silence, ils ont rendu hommage à leurs 28 collègues qui ont mis fin à leurs jours depuis le début de l'année 2019.

Marseille, France

A Marseille et à Toulon, les policiers ont rendu hommage à leur collègue ce vendredi matin. Une centaine de fonctionnaires se sont ainsi rassemblés devant l'hôtel de police de Marseille en fin de matinée. Dans le silence, les têtes baissées, ils ont rendus hommage à leurs collègues. 28 fonctionnaires de police ont mis fin à leurs jours depuis le début de l'année et la semaine qui vient de s'écouler a été particulièrement dramatique avec trois suicides. Des rassemblements de policiers ont eu lieu dans toutes les villes de France. A Marseille on dénombre 5 suicides ces deux dernières années.