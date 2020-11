Les policiers interceptent un "go-fast" qui alimentait en héroïne deux quartiers de Strasbourg

Quatre personnes présentées au tribunal judiciaire de Strasbourg lundi 23 novembre. Elles sont soupçonnées d'alimenter un gros trafic d'héroïne et de cocaïne à destination des quartiers strasbourgeois du Neuhof et de la Meinau.

Les policiers de l’office anti-stupéfiants et de la brigade de recherches et d’intervention et de la direction interrégionale de police judiciaire de Strasbourg ont intercepté un "go fast" sur l'autoroute A4 en provenance des Pays-Bas dans le nuit du 17 au 18 novembre après plusieurs mois d’enquête sous la direction du parquet près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Deux à trois "go-fast" par mois

Sept kilos d'héroïne ont été découverts dans la roue de secours d'un véhicule, ainsi qu'un laboratoire pour le conditionnement d'héroïne et plusieurs sommes d'argent. Ce type de convois avait lieu deux ou trois fois par mois selon les enquêteurs. Quatre véhicules ayant servi au trafic ont été saisis et placés sous scellés en vue d’une confiscation judiciaire.