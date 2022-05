Les policiers landais équipés de nouvelles caméras piétons pour filmer leurs interventions

Six à huit heures d'autonomie, un unique bouton pour démarrer la vidéo... les policiers de Dax et de Mont-de-Marsan (Landes) n'auront plus de raison de ne pas utiliser les caméras piétons deuxième génération livrées en septembre 2021. 14 à Dax, 14 à Mont-de-Marsan, ce qui correspond à une caméra par équipage au minimum. Les précédentes, obtenues en 2018, n'étaient pas utilisées car elles se déchargeaient trop vite et nécessitaient une longue manipulation pour être déclenchées, pendant les interventions.

Des caméras "à charge et à décharge"

Le major Éric Badet fait une démonstration de l'utilisation de ces caméras au commissariat de Mont-de-Marsan. © Radio France - Manon Claverie

"Ces caméras filment et enregistrent parfaitement le son, de jour comme de nuit, à 3 mètres environ de distance", indique le major Éric Badet, qui en fait la démonstration au commissariat de Mont-de-Marsan. "Elles sont pratiques pour les _sorties de boîtes de nuit ou les rixes, mais aussi les accidents de la route_, lorsqu'on ne se souvient plus exactement où se trouvaient les voitures A, B ou C lors de notre arrivée sur place".

Le policier, une fois qu'il a déclenché la caméra, n'a pas de prise sur les images. Tout ce qui a été filmé est automatiquement envoyé sur un serveur sécurisé. Les vidéos sont conservées pendant 30 jours, conformément au droit à l'image. Le visionnage des vidéos passe par une procédure administrative ou juridique. Les magistrats et chefs de services sont les seuls à pouvoir les regarder. "Depuis le début de l'année 2022, deux films d'intervention ont été exploités et versés à des dossiers". C'est le cas notamment lorsqu'un citoyen remet en cause l'attitude d'un policier. "Elles sont à charge et à décharge", insiste Éric Badet.

Très souvent, on ressent que cela donne un peu plus de retenue à des personnes énervées ou agressives.

Major Éric Badet, du commissariat de Mont-de-Marsan

Les caméras piétons deuxième génération au commissariat de Mont-de-Marsan. © Radio France - Manon Claverie

Sur le terrain, le major constate que la présence de cette petite caméra sur la poitrine des agents, qui sont obligés de prévenir les citoyens qu'ils les filment, apaise souvent les interventions. "C'est très dissuasif. Cela permet de faire redescendre la pression d'un cran. Nous l'utilisons y compris dans nos locaux, lorsque l'on a des garde-à-vue sensibles. Très souvent, on ressent que cela donne un peu plus de retenue à des personnes énervées ou agressives".

Elles permettent également d'inverser la tendance, qu'ont de plus en plus les personnes lambda, à filmer les policiers lors de leurs interventions. Le "Beauvau de la Sécurité" du gouvernement, en 2021, à l'initiative de ces caméras nouvelle génération, prévoit également d'installer des caméras dans les nouveaux véhicules des policiers dès l'an prochain.