"Ecœurés" par un "permis de tuer", les policiers manifestent après le verdict du procès de Viry-Châtillon

Ils se disent "écœurés", "scandalisés", "horrifiés". Après le verdict du procès de l'attaque de Viry-Châtillon ce week-end, plusieurs centaines de policiers ont manifesté devant les tribunaux de nombreuses villes de France ce mardi.

A l'appel de leurs syndicats, ils protestent contre l'acquittement en appel, dans la nuit de samedi à dimanche, de huit des treize jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlé des policiers à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, en 2016. La cour d'assises des mineurs de Paris a condamné les cinq autres à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion. Un verdict moins sévère qu'en première instance, où cinq accusés avaient été acquittés et huit condamnés à des peines de 10 à 20 ans de prison.

A Paris, "Nous attendons protection et reconnaissance"

A Paris, 200 à 300 fonctionnaires se sont regroupés dans le calme, avec en main les drapeaux des principaux syndicats de gardiens de la paix : Alliance, Unité SGP Police, Unsa Police et le syndicat d'officiers Synergie. "Votre sécurité a un prix. Nous attendons protection et reconnaissance", ou encore "Policiers attaqués, citoyens en danger", pouvait-on lire sur des banderoles.

A Laval, des policiers "écœurés"

A Laval, en Mayenne, une vingtaine de policiers se sont rassemblés, "écœurés" par ce jugement. Les policiers du syndicat Alliance voulaient montrer leur "solidarité avec les collègues de Viry-Châtillon et avec les milliers de policiers blessés chaque année".

Le syndicat Unité SGP Police 53 n'a pas souhaité participer au rassemblement. Pour Vivien Garrot, "le jugement a été rendu par un jury populaire. Il est important de respecter la démocratie". Dans un communiqué, le syndicat estime ne pas vouloir "céder à l'émotion et à la démagogie, en opposant une fois de plus police et justice" et affirme encore : "Non, une peine de 18 ans de prison, pour un jeune de 17 ou 18 ans, ce n'est pas laxiste".

A Pau, la colère devant des peines "inadmissibles"

A Pau, une quarantaine de policiers se sont réunis devant le tribunal à l'appel du syndicat Alliance. "Il est inadmissible que la vie d'un policier ne représente que six ans de prison", explique Daniel Domengé, secrétaire d'Alliance dans les Pyrénées-Atlantiques, à France Bleu Béarn. "C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en colère".

Les policiers niçois dénoncent un "permis de tuer"

A Nice, une cinquantaine de policiers, pompiers, élus et riverains se sont réunis devant le palais de justice de la ville, à l'appel d'Alliance. "On a vraiment le sentiment qu'il y a eu un permis de tuer avec ce verdict. Les délinquants ont de beaux jours devant eux", dénonce Karine Jouglas, secrétaire d'Alliance dans les Alpes-Maritimes au micro de France Bleu Azur.

A Périgueux, "une véritable incompréhension" devant les peines prononcées

A Périgueux, une trentaine de policiers se sont réunis à l'appel d'Alliance. Le syndicat Unité SGP Police, lui, n'a pas manifesté, mais déclare que s'il respecte toute décision de justice, il estime que ce verdict "provoque une véritable incompréhension au vu des nombreux acquittements et des différentes peines prononcées en rapport avec l'extrême gravité des faits".

Les policiers de Niort "scandalisés, horrifiés"

A Niort, ils étaient une quarantaine devant le tribunal. "On est scandalisés, horrifiés par cette décision, c'est incompréhensible", réagit Frédérik Kattnig, secrétaire du syndicat Alliance, auprès de France Bleu Poitou.

Même sentiment chez Pascal Valès, du syndicat Unité SGP Police FO qui s'est associé au mouvement : "On a un sentiment de dégoût. Ce sont des peines minimes par rapport à ce qui était déjà minime", déplore-t-il. "Ça veut dire qu'on donne un blanc-seing aux délinquants pour brûler du policier. Certains ont pris 18 ans, certains six ans. Six ans, dans deux ans ils seront dehors et pourront recommencer".

Les policiers de Dax auraient aimé "des sanctions plus sévères"

A Dax dans les Landes, ils étaient une trentaine à manifester à l'appel des syndicat Alliance et UNSA, par solidarité avec leurs collègues de région parisienne. "Par rapport aux faits, les sanctions devraient être plus sévères", estime Didier Marcaillou, secrétaire départemental adjoint d'Alliance auprès de France Bleu Gascogne.

Au Mans, "On a forcément peur pour la suite"

Une trentaine de policiers se sont également rassemblés devant le tribunal du Mans, à l'appel d'Alliance. "C'est beaucoup d'incompréhension et de colère", commente Ana Berthe, secrétaire départementale d'Alliance au micro de France Bleu Maine. "Il y a moins de personnes condamnées en appel, alors que ce sont les mêmes individus. On estime que nos collègues blessés ont été lésés."

_On a peur, il ne faut pas se voiler la face -_Patrice Jupille, du syndicat France Police-Policiers en colère

"On a peur, il ne faut pas se voiler la face", souffle Patrice Jupille, représentant du syndicat France Police-Policiers en colère dans la région des Pays de la Loire. Quand on voit que dans toutes les villes nos collègues se font attaquer à coups de mortiers, et qu'il n'y a pas de sanctions derrière, on a forcément peur pour la suite. On se demande jusqu'où ça peut aller, si on laisse tout faire."

Les policiers ont manifesté devant le tribunal du Mans ce mardi. © Radio France - Ambre Rosala

A Lille et Béthune, "se faire du flic, c'est devenu un sport national"

Devant les tribunaux de Lille et Béthune, ils étaient environ 110 à manifester. Bruno Noël, le délégué régional du syndicat Alliance des Hauts-de-France dénonce des peines jugées trop légères. : "Ces individus qu'on empêche de travailler, de faire leur petit business de drogue et autre, eh bien il faut bien qu'ils s'occupent aussi la nuit, et se faire du flic, c'est devenu un sport national", dénonce-t-il au micro de France Bleu Nord.

"C'est dire aux jeunes : 'Faites ce que vous voulez, vous ne risquez rien'", dénonce un policier bordelais

A Bordeaux, un peu plus d'une cinquantaine de policiers se sont rassemblés. Pour Christophe Diez, secrétaire départemental adjoint d'Unsa Police, ce verdict, "C'est dire aux jeunes : 'faites ce que vous voulez, vous ne risquez rien'". "Et derrière, tous les matins, il faut qu'on embauche à 5h pour venir faire notre boulot, se faire cracher dessus, insulter, cramer dans un véhicule", déplore le policier.

Une cinquantaine de policiers se sont rassemblés devant le tribunal de Bordeaux. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Manifestations à Strasbourg, Orléans, Reims...

Des rassemblement sont également eu lieu à Strasbourg, Orléans, ou encore Reims.

