Coup d'arrêt au trafic de stupéfiants à la Seyne après l'interpellation de cinq personnes

Quatre hommes, dont un joueur de football, et la compagne de l'un d'entre eux ont été interpellés vendredi matin par les policiers seynois assistés des hommes du Raid de Nice et de Marseille à Toulon et la Seyne-sur Mer. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de stupéfiants qui alimentait la ville et principalement ses cités. Au domicile toulonnais d'un des mis en cause, les enquêteurs ont mis la main sur cinq kilos de résine de cannabis, 200 grammes de cocaïne, deux armes de poing et 52 000 euros en liquide. Et dans un box loué au nom de la compagne d'un des trafiquants présumés, 3,8 kilos de cocaïne ont également été saisis. Une saisie de cocaïne estimée à 280 000 euros à la revente.

Cette affaire trouve son origine en fin d'année dernière lorsque les policiers découvrent 600 g de cocaïne entreposés dans un appartement chez une nourrice à la Seyne-sur mer. Les examens sur place permettent de remonter jusqu'à un individu très défavorablement connu de la justice, et que les enquêteurs soupçonnent être le gérant d'un gros réseau implanté sur un des immeubles de la Cité Berthe.

Un footballeur du FC Hyères mis en cause

L'enquête minutieuse et longue de plusieurs mois menée par l'unité de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine met en lumière des voyages mis en place par ces trafiquants au delà des frontières du département du Var pour s'approvisionner en produits. Au moins cinq "go-fast" depuis le début de l'année, qui auraient permis à chaque aller-retour de ramener au moins une trentaine de kilos de résine de cannabis. A chaque fois, une voiture ouvreuse et une voiture porteuse. Des convoyages auxquels un joueur de football du FC Hyères est soupçonné d'avoir participé.

La marchandise était ensuite écoulée au niveau notamment du Sésame 3, "un des immeubles connus dans la cité Berthe comme un gros point de deal" détaille une source connaisseuse de la physionomie du trafic seynois. Mais face aux quantités convoyées, il est envisageable que la drogue servait aussi à alimenter d'autres gros points de vente.

Des saisies patrimoniales

Le Groupe Interministériel de recherches qui a participé à l'enquête sur le volet financier n'exclut pas de procéder à des saisies sur le patrimoine amassé par les mis en cause grâce à leur activité très lucrative.

Les quatre hommes sont en cours de présentation ce lundi à un magistrat instructeur. La compagne d'un des mis en cause a été placée sous contrôle judiciaire.