PHOTOS - Les policiers mettent fin au squat de la maison d'un retraité à Magnan

La police a nettoyé et sécurisé ce vendredi soir une maison du quartier Magnan à Nice squattée depuis plus d'un an. Le retraité, propriétaire des lieux, avait dû l'abandonner pour entrer en Ehpad. Depuis, les riverains se plaignaient.