Les policiers mettent la main sur 43 kg de cocaïne dans un logement de Marseille

Une perquisition dans un logement du 10e arrondissement de Marseille a permis aux policiers de mettre la main du 43 kg de cocaïne et plus de 50.000 euros. Trois jeunes sont mis en cause et présentés à un juge.

43 kg de drogue dans un logement de Marseille (illustration) © Getty - Lucas Nino C'est une grosse saisie de drogue que viennent de réaliser les policiers marseillais. Dans le cadre d’une enquête menée depuis plusieurs semaines par l’Office anti-stupéfiants (OFAST), trois personnes (deux hommes et une femme) ont été interpellés lundi dernier, selon le parquet de Marseille. Dans un des domiciles, situé dans le 10e arrondissement, les policiers découvraient 50.550 euros et 43 kilogrammes de cocaïne. ⓘ Publicité La valeur d’achat de ces stupéfiants était estimée à plus d’1,3 million d'euros. L’une des personnes interpellées avait déjà été condamnée, notamment pour trafic de stupéfiants, selon les informations du parquet de Marseille. Les trois personnes mises en cause, âgées de 19 à 25 ans, sont présentées ce vendredi à un juge d’instruction, saisi des infractions de trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce trafic. Leur placement en détention provisoire est requis par le parquet.