Les policiers municipaux de Tarbes bientôt équipés de caméra-piéton sur leurs uniformes

Les policiers municipaux de Tarbes seront bientôt équipés de caméra-piéton sur leurs uniformes. Le dispositif a été présenté ce mercredi à la mairie. Un outil de plus pour les policiers municipaux, qui a déjà été expérimenté dans plusieurs villes en France, et en Béarn, à Pau et Billère.

Tarbes, France

Pour l'instant, seules cinq caméras seront utilisées, à partir de début novembre. C'est un début. Mais à terme, les 20 policiers de la ville de Tarbes auront l'obligation de porter cette caméra, en particulier lors des interpellations dans la rue. Alors que des images sont souvent filmées par les passants avec leurs téléphones portables et finissent parfois sur les réseaux sociaux, ces caméras sont présentées comme un outil de plus pour les policiers municipaux, qui a déjà été expérimenté dans plusieurs villes en France.

L'adjoint au maire de Tarbes en charge de la sécurité, Roger-Vincent Calatayud (au centre) avec les policiers municipaux © Radio France - Mathias Kern

À Pau ou à Billère, par exemple, on avait déjà vu ces caméras sur les uniformes. En phase de test, d'abord, l'année dernière. Mais depuis, une loi est passée par là et permet de pérenniser ce dispositif pour les villes qui en font la demande. À Pau, il y a ainsi 10 caméras depuis le mois de juillet. Et Tarbes a donc investi aussi 200 euros par appareil. Le dispositif complet coûte, pour l'instant, 2 500 euros, en comptant également l'ordinateur nécessaire pour le traitement des images. C'est l'agent lui même qui déclenche l'enregistrement en cas de conflit. Et il doit prévenir les personnes concernées qu'elles sont filmées.

Les policiers et les élus de Tarbes sont persuadés que cela évitera les insultes, les outrages ou encore les violences, parfois physiques. Dans les deux camps, finalement. Et ce film sera une preuve dont pourra se servir la justice.