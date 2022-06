Les policiers municipaux de Châteauroux formés pour lutter contre les violences intra-familiales

Durant deux jours, au mois de mars ou au mois d'avril, les 26 policiers municipaux de la ville de Châteauroux, et les agents de surveillance de la voie publique ont suivi une formation pour savoir détecter et gérer les violences intra-familiales. Une formation nécessaire pour nombre d'entre eux.

Deux jours de formation dédiés aux violences intra-familiales. C'est ce à quoi ont pu bénéficier les 26 policiers municipaux de Châteauroux, ainsi que les agents de la surveillance de la voie publique durant le mois de mars et le mois d'avril. Le but : mieux détecter et prendre en charge les violences au sein du cercle familial, que ce soit envers un conjoint ou envers un enfant.

Une formation nécessaire pour beaucoup d'entre eux, au vu des questions qui se posent pour les forces de l'ordre quand une telle affaire se présente : Comment faire quand une victime ne veut pas porter plainte? Comment déceler une situation dangereuse au sein d'une famille? Comment protéger les victimes après le dépôt de plainte ? Autant de questions complexes que se posent presque tous les jours les policiers municipaux.

On pense souvent aux violences au sens physique du terme, mais on oublie très souvent les violences psychologiques, les violences économiques

Pour Franck Boyer, le directeur de la police municipale, cette formation était donc très bénéfique. "Moi, je pourrais avoir une crainte personnelle d'avoir manqué à mon obligation d'avoir perçu certains signaux, avoue t-il. C'est donc extrêmement important, cette formation. On pense souvent aux violences au sens physique du terme, mais on oublie très souvent les violences psychologiques, les violences économiques ... Donc là, ça nous a permis de nous éveiller à cette matière."

Une formation commandée par la municipalité

Cette formation, c'était une promesse de campagne, en 2020, du candidat, maintenant maire de la ville, Gil Avérous. " Mais ce n'est pas une réponse à d'éventuelles critiques auraient pu être fait contre les forces de l'ordre, déclare Brice Tayon, adjoint au maire délégué à la sécurité. C'est parce qu'on considère que c'est utile pour les policiers municipaux dans leur travail de tous les jours, et aussi utile pour toutes ces potentielles victimes qui, peut être grâce à l'intervention, un jour, d'un policier municipal, vont réussir à se sortir d'un carcan, d'une dépendance."

Et en parallèle, la municipalité met aussi en avant l'efficacité de ses kits d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Il y a deux ans, 200 paquets de produits de première nécessité avaient été constitués. Aujourd'hui, ils ont tous été distribués. La mairie en a donc reconstitué une cinquante, pour les mettre à disposition des victimes.