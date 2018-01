Montpellier, France

Ils sont une trentaine de policiers rassemblés devant l'hôtel de police de Montpellier ce mardi 2 janvier à 15 heures. Un rassemblement deux jours après l'agression de deux de leurs collègues à Champigny-sur-Marne.

Un lynchage le soir de la Saint-Sylvestre... filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. "Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’une agression contre des policiers est filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, explique David Leyraud, secrétaire régional adjoint Occitanie pour le syndicat Alliance Police Nationale, "Mais cette vidéo-là revêt un caractère particulièrement choquant, indigne et révoltant."

"Nous voulons le retour des peines planchers"

Sur la vidéo, on peut voir une policière projetée au sol, encerclée par des dizaines de personnes qui lui assènent des coups de pied, au corps et au visage.

"Nos collègues gendarmes voient aussi les violences exploser, donc même en secteur périurbain. Aujourd’hui, l’ensemble des forces de sécurité, que ce soit les militaires ou les policiers mais aussi les personnels soignants aussi sont victimes de violences dans l’exercice de leur fonction.

C’est inacceptable, l’Etat de droit doit prévaloir en tous lieux et pour tout le monde. Cela passe pour nous par _le rétablissement des peines planchers_. La garantie, la certitude de prison ferme immédiate. "

Faute de réponse suffisante, pourquoi s’arrêter ? Je crois que ceux qui ont agressé ma jeune collègue à Paris sont rentrés chez eux et se délectent de regarder les images sur les réseaux sociaux. David Leyraud.

Les deux policiers victimes se sont vus prescrire 7 et 8 jours d'ITT.