Les policiers rochelais rendent hommage à leurs collègues qui se sont suicidés

La Rochelle, France

Les policiers de toute la France se sont recueillis ce vendredi matin devant leur commissariat, répondant à l'appel de l'ensemble de leurs organisations syndicales. Ils ont rendu hommage à 28 des leurs, 28 policiers qui se sont suicidés depuis le début de l'année. A La Rochelle, ils étaient une cinquantaine, réunis en fin de matinée devant le nouvel hôtel de police. Un moment d'autant plus émouvant que deux de leurs collègues se sont suicidés en début d'année, à deux jours d'intervalle.

Hommage aux policiers qui se sont suicidés devant le commissariat de La Rochelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Deux policiers rochelais se sont suicidés en janvier

Les policiers rochelais ont du mal à évoquer les deux drames qui se sont déroulés en tout début d'année dans leurs rangs : en deux jours, un policier s'est tué avec son arme de service, puis un autre s'est pendu. "On les connaissait bien, surtout moi, on en n'a pas parlé entre nous, _on n'a rien vu venir_", raconte Pascal Trotin, le secrétaire départemental adjoint du syndicat UNSA-Police.

Les policiers dénoncent les conditions de travail de ces derniers mois, en lien avec le mouvement des gilets jaunes. "La police est très sollicitée en ce moment, avec des missions qui durent dans le temps. Les policiers sont sur le terrain 24 heures sur 24, et _il faut être fort mentalement pour faire ce travail_", témoigne Cyril Plaire, motard à la sûreté départementale. Olivier Legouestre, le directeur départemental de la sécurité publique, est également présent, pour suivre les directives du ministère de l'Intérieur, mais au-delà, dit-il, "nous sommes tous unis devant ces traumatismes et ces événements dramatiques".