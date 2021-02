Les policiers saisissent 150 cartouches de cigarettes de contrebande au péage de l'autoroute, près d'Orléans

La police a interpellé un homme et une femme dimanche au péage de l'autoroute A10 à la Chapelle Saint-Mesmin, près d'Orléans. Dans leur voiture, ils transportaient 150 cartouches de cigarettes de contrebande, en provenance d'Espagne. Valeur de la marchandise : 15.000 euros

Dimanche vers 17h, les policiers orléanais ont interpellé deux personnes, au péage de l'autoroute A10 à la Chapelle Saint-Mesmin. Dans le coffre de leur véhicule, ils ont trouvé une centaine de cartouches de cigarette de contrebande, ainsi que plusieurs dizaines de briquets.

Ils ont été immédiatement placés en garde-à-vue pour détention de produits manufacturés réputés de contrebande, indique le parquet d'Orléans.

Valeur des cigarettes saisies : 15.000 euros

"Les investigations diligentées, avec le concours des services du bureau de douane de Bourges, ont permis de dénombrer 150 cartouches, d’une valeur de 100 euros chacune. Le véhicule ayant servi au transport a été saisi sur instruction du parquet d’Orléans."

Les deux personnes, un homme et une femme, selon nos informations, seront prochainement convoquées devant le tribunal correctionnel d’Orléans, pour répondre des infractions de contrebande de produits du tabac manufacturés. Cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende équivalent à une ou deux fois la valeur de la fraude, soit une amende comprise entre 15 000 et 30 000 euros, explique le parquet d'Orléans

Ce sont les policiers de la brigade anti-criminalité et de la BST(brigade spécialisée de terrain) qui ont mené cette opération, selon nos informations. Et le véhicule venait probablement d'Espagne.