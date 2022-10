Les policiers sentent l'odeur du cannabis : deux hommes interpellés à Metz

Les suspects avaient de la cocaïne et du cannabis sur eux au moment de l'interpellation. La perquisition de leur domicile a permis de trouver d'autres drogues et près de 7000 euros en liquide.

C'est ce qui s'appelle avoir le nez fin... Ce lundi 10 octobre, une patrouille de police a été alertée par une odeur suspecte, alors qu'elle contrôlait une voiture, à Metz. Le fumet de cannabis qui se dégageait de la fenêtre ouverte a conduit les enquêteurs à contrôler le véhicule.

L'un des passagers cachait un objet dans son pantalon. Il a refusé de le présenter aux policiers, qui ont découvert en l'interpellant qu'il s'agissait d'un pochon de 1,80 g de cocaïne et 11,80 g de résine de cannabis.

Un autre suspect interpellé dans la foulée

En fouillant son téléphone, les enquêteurs ont fait le lien avec un autre homme, déjà connu pour des affaires de drogue et qui a été interpellé quelques heures plus tard, en possession de 7 grammes de cocaïne et 9,3 grammes d’héroïne.

Près de 7000 euros en liquide

L'enquête ne s'est pas arrêtée là, puisque des perquisitions au domicile des suspects a permis de saisir 74,50 g de cocaïne, 84,5 g d'héroïne, 112,65 g de résine de cannabis et 6940 euros en numéraire chez l'un et 21 g de résine et 2,4 g de cocaïne chez l'autre.

Tous deux ont été jugés en comparution immédiate, ce jeudi. Ils écopent respectivement de 11 et 18 mois de prison, et ont été placés en détention.