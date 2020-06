"Les policiers sont habitués à cette haine anti-flics" dit le délégué région Centre Alternative CFDT Police

Après un nouveau week-end de manifestations contre le racisme et les violences policières, les policiers "sont les victimes" dit le délégué régional Alternative CFDT Police. "Il n'a pas de racisme dans la police" assure Bruno Berger.

"Les policiers sont malheureusement habitués depuis de nombreuses années à ce racisme anti-police". Voilà la réponse du délégué régional du syndicat Alternative CFDT Police Bruno Berger aux nouvelles manifestations organisées ce samedi dans de nombreuses villes françaises contre les violences policières. 23.000 manifestants ont été comptabilisés, dont 300 personnes à Tours, 2.000 au Mans, 1.500 à Poitiers. "Les policiers sont dénigrés parce qu'ils représentent l'Etat" selon Bruno Berger. Pour lui, "il n'y a pas de racisme dans la police. Il peut y avoir des actes à la marge qui peuvent être condamnés et ils le sont".

Ce sont des rassemblements politiques. Ils veulent monter la population contre la police pour déstabiliser la société. Bruno Berger, Alternative CFDT Police

"Ce que veulent faire passer ces groupes, c'est que la police travaille mal, est raciste, s'attaque à des communautés. C'est totalement faux" poursuit Bruno Berger. Il demande au ministère de l'Intérieur d'agir "un peu plus", et demande à l'Etat, au ministère, de défendre plus sa police qui est garante de l'institution. Christophe Castener doit selon lui "montrer la force de l'Etat".