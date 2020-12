Les policiers tourangeaux appelés à se rassembler après la condamnation de leur collègue

L'un des principaux syndicat de policiers appelle à deux rassemblements jeudi et vendredi à Tours. Une action menée en réaction à la sanction d'un de leur collègue, condamné à six mois de prison avec sursis et 18 mois d'interdiction d'exercer pour avoir donné une gifle.