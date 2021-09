Les policiers vauclusiens équipés de caméras piétons

Depuis le début de l’année six tables rondes ont réuni syndicats de policiers, représentants de la gendarmerie, élus et intervenants extérieurs sur les thèmes de la formation et du recrutement, de l’encadrement, des liens police-population, des relations police-justice, du contrôle interne et du maintien de l’ordre. Cela doit permettre de définir la place et le fonctionnement des forces de sécurité intérieures dans le pays et de leurs relations avec le public.

La place et le fonctionnement des forces de l’ordre en France.

Une dernière table ronde, consacrée aux « conditions matérielles et soutien et à la captation vidéo » s'est tenue hier (13 septembre). Il a par exemple été question des « caméras piétons ». Expérimentées depuis une dizaine d'années ces cameras piétons sont en service depuis un mois et enfin d'un modelé conforme aux attentes des agents de terrain. Pour les utiliser il faut aussi être formé et habilité. Les images sont conservées jusqu'à 3 mois et peuvent aussi servir pour des enquêtes.

Jean-Pierre Burlet a mené l’enquête :

L'arrivée des caméras piétons à la DDSP 84 est une bonne nouvelle pour les policiers de terrain.