Les policiers voient tituber un homme en Dordogne, il leur assure qu'il va dormir avant de démarrer sa voiture

Un jeune homme de 25 ans a été arrêté ce dimanche vers 4 heures du matin à Périgueux pour conduite en état d'ivresse. Il a trompé les policiers en affirmant qu'il allait dormir dans sa voiture avant de mettre la clé dans le contact. Il a été arrêté et placé en cellule de dégrisement.

Les policiers ont joué "les SAM" avant d'arrêter ce jeune homme. Ce dimanche, peu avant 4 heures du matin, ils ont vu un jeune homme sortir en titubant d'une boîte de nuit. Les policiers sont allés lui dire qu'il ne devait pas prendre la route. Le Périgourdin de 25 ans leur a assuré qu'il allait dormir quelques heures dans sa voiture avant de repartir et qu'il était conscient des risques de conduire après avoir bu. Les policiers ont voulu le croire et ils l'ont donc laissé dans sa voiture.

Après quelques minutes, alors qu'ils s'étaient éloignés, ils ont vu le jeune homme remettre la clé dans le contact et démarrer. Les policiers ont donc arrêté la voiture quelques centaines de mètres plus loin rue Aubarède. Le jeune homme, cette fois, a été arrêté et placé en cellule de dégrisement. Il a ensuite reconnu les faits. Le Périgourdin sera convoqué ultérieurement par la justice.