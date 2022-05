Les pompiers à la recherche d'un homme tombé dans le Gave de Pau à Gelos

Les berges du Gave de Pau, à Gelos, ont été très agitées toute l'après-midi de ce samedi 21 mai. Les pompiers ont été appelés pour un homme tombé dans l'eau au niveau de la passerelle. Ils ont déployé les grands moyens, dans les airs et dans la rivière, pour le retrouver, mais sans succès.

D'après les secours, l'homme âgé de 33 ans a sauté dans l'eau pour récupérer un objet qui serait tombé. L'alerte a été donnée vers 15h30 et les pompiers ont passé l'après-midi à rechercher la victime disparue. Ils ont utilisé des drones et un hélicoptère Dragon 64 pour surveiller le Gave. Six hommes, des secours aquatiques et du personnel spécialisé, ont eux fouillé la rivière directement dans l'eau.

L'homme n'a pas été retrouvé. Les recherches ont été levées à 19h.