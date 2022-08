"Un très gros chat, avec une longue queue" : ils affirment avoir vu une panthère en Dordogne

"On était en train de nettoyer la piscine, quand le cousin est venu nous chercher : 'Viens voir, il y a une panthère dans le champ !'" Il est 21 heures passées samedi 6 août au soir, quand Marie* suit le jeune homme à l'arrière de la maison de son oncle, à Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, dans le Verteillacois. "On a cru que le cousin nous faisait une blague, mais non. Mon oncle a regardé, il a cru que c'était un chevreuil, puis comme c'était noir, il s'est dit que c'était un sanglier. Il a pris les jumelles, et non : c'était une panthère", affirme-t-elle.

Cette habitante se dit sûre de ce qu'elle et les membres de sa famille ont vu. Elle a pris elle-même les jumelles : "C'était un très gros chat. Avec une longue queue". La famille a pris des photos avec un téléphone portable, où l'on ne voit pas grand chose vu la distance : "Le fils de mon oncle a appelé la gendarmerie, ils nous ont dit d'appeler les pompiers, c'est la caserne de Mareuil qui est arrivée et ils l'ont cherché mais la nuit est tombée".

Les recherches ne trouvent aucune trace d'un animal

Les pompiers n'ont pas aperçu d'animal correspondant au descriptif. Mais le signalement a été pris suffisamment au sérieux pour que la police de l'environnement, l'Office Français de la Biodiversité (OFB) se rende sur place dimanche matin pour auditionner la famille et effectuer des recherches une grande partie de la matinée. Des pompiers spécialisés de Périgueux se sont également rendus sur place, assure la préfecture de la Dordogne à France Bleu Périgord ce dimanche soir.

Ni les pompiers, ni l'OFB n'ont aperçu d'animal ni trouvé de traces pouvant constituer des indices de son passage. Le signalement reste donc à ce stade un simple signalement, et la présence d'un tel animal n'est absolument pas avérée. Selon la préfecture, l'OFB restera en alerte au cas où d'autres signalements concordants seraient effectués dans le secteur ces prochains jours.

*La famille souhaite rester anonyme