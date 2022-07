Les pompiers appelés pour plusieurs départs de feu en Dordogne

Les pompiers de la Dordogne sont intervenus ce mardi 19 juillet pour quatre départs de feu, à Rouffignac, à la Roche-Chalais, à Echourgnac et à Annesse-et-Beaulieu.

La Dordogne est toujours classée en vigilance sévère et les pompiers de la Dordogne sont intervenus quatre fois ce mardi 19 juillet pour des départs de feu.

A Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, le feu est parti vers 18h après le passage d'un camion qui nettoyait la route. A la Roche-Chalais, une cinquantaine de pompiers ont été appelés à 16h et 5.000 m2 de pins ont brulé. Un peu plus tard, vers 17h30, A Echourgnac, un tracteur a pris feu et les flammes se sont propagées dans un champs, 2.000 m2 sont partis en fumée. Cette intervention a mobilisé une trentaine de pompiers. A Annesse-et-Beaulieu, 5.000 m2 ont été détruits.