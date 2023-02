Les pompiers ardéchois à la rescousse d'un labrador coincé dans un ravin

Le labrador a pu être rendu sain et sauf à ses maîtres au bout d'une heure et demi.

Ce sont les maîtres du chien qui ont alerté les pompiers vers 17 h20 ce lundi. Leur labrador était coincé au belvédère du Cros de l'olivier à Saint-Remèze tout près d'un sentier de randonnée. L'animal s'est retrouvé bloqué dans un ravin de 400 mètres de profondeur. Une barre rocheuse l'empêchait de remonter. Ce sont donc quatre pompiers spécialisés du Grimp 07, les hommes spécialement formés pour les interventions en milieux périlleux, qui ont dû descendre en rappel auprès du labrador. Les pompiers ont ensuite pu remonter le chien et le rendre sain et sauf à ses propriétaires. Ce sauvetage a duré une heure et demi.