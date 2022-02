Les pompiers au sommet de leur art en Charente pour éviter une chute de tôle

Lundi 21 février les sapeurs-pompiers de l'unité d'intervention en milieux périlleux , a été appelée pour sécuriser une tôle en haut du château d'eau de la commune de Luxé.

Les pompiers du GRIMP 16 à l'assaut du Château d'eau de Luxé - SDIS 16

On les appelle les pompiers du GRIMP, et leur spécialité c'est précisément de grimper et d'intervenir en hauteur. Lundi les sapeurs-pompiers de l'unité d'intervention en milieux périlleux ont donc dû s'équiper de leurs baudriers pour partir à l'assaut du toit du château d'eau de Luxé. Leur mission sécuriser une tôle qui menaçait de s'arracher. "L'unité Sauvetage en Milieux Périlleux a permis d'éviter tout risque de chute de cette plaque en allant la récupérer directement à l'aplomb de l'édifice" indique le SDIS 16( Service Départemental d'Incendie et de Secours ) sur sa page Facebook.