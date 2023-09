Les pompiers charentais accueillent le Challenge "Sauvetage de sauveteurs"

Parmi les missions prioritaires des soldats du feu, il y a aussi celle de sauver leurs collègues qui sont en danger. C'est l'objet du "Challenge Sauvetage de Sauveteurs", qui existe depuis longtemps aux Etats-Unis, mais seulement en France depuis 2017. Le département de la Charente est le seul en France à organiser une telle compétition amicale, ce vendredi et samedi toute la journée au Boulodrome de Saint-Yrieix près d'Angoulême, juste à côté du camping du plan d'eau.

Démonstration de "fast board", ou, civière tous terrains © Radio France - Pierre MARSAT

"La vitesse ne fait pas tout. Si on va vite, on peut faire des fautes techniques" (Cyril Blottière, organisateur du Challenge)

C'est le Service départemental d'incendie et de secours de la Charente et l'Union départementale des sapeurs-pompiers qui organisent ce "Challenge Sauvetage de Sauveteurs". Vingt équipes de quatre pompiers, venues de France, mais aussi de Belgique et de Suisse, s'affrontent pour progresser le plus vite possible en milieu périlleux pour sauver un collègue.

Démonstration de porte de forcement avec fourche et hache © Radio France - Pierre Marsat

