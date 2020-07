"Les pompiers d'Indre-et-Loire sont aussi devenus des cibles dans certains quartiers"

Par Yohan Nicolas , France Bleu Touraine - Mis à jour le -

L'indignation est générale après la blessure par balle d'un pompier dans l'Essonne. Une situation qui fait réagir le syndicat CFTC des pompiers en Indre-et-Loire. Il parle d'interventions de plus en plus risquées avec caillassages, menaces et violences.