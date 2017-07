Les pompiers d'Indre-et-Loire partent lutter contre les incendies du Sud de la France

Les pompiers d'Indre-et-Loire ont pris la route direction le Sud de la France mardi 25 juillet. Ils sont partis soutenir leurs collègues qui luttent contre des feux de forêt dans le Var et le Vaucluse. 20 pompiers et 7 véhicules, dont 4 camions citernes, partis pour 1 semaine minimum.

Les pompiers d'Indre-et-Loire vont soutenir leurs collègues du Sud de la France. 20 pompiers et 7 véhicules, dont 4 camions citernes spécialement dédiés aux feux de forêt. Au moment de partir, mardi vers 15h ils ne savent pas s'ils vont intervenir dans le Var ou le Vaucluse. Ils devront peut être rester plus longtemps qu'une semaine, si la situation l'exige.

Avant le départ, le commandant donne ses dernières consignes. La principale : se préserver. Les 20 pompiers ont une dizaine d'heures de route avant d'atteindre leur destination et dès qu'ils seront sur place ils auront énormément de travail. Le commandant exige de revoir ses équipes en bonne santé à leur retour. Pour cause, une quinzaine de pompiers du Sud et de la Corse ont déjà été blessés pendant leurs interventions.

Pour le moment, les équipes ne pensent pas à ça. Les pompiers d'Indre-et-Loire sont fiers d'aller aider leurs collègues sudistes. A l'image de David et Guillaume. Le premier vient alors qu'il était en vacances, le second s'est porté volontaire pour cette mission.

Départ de 20 pompiers du @sdis37 en renfort dans le Sud pour aider leurs collègues @FBTouraine#incendies#pompierspic.twitter.com/F2F42oKIEp — Clémence Gourdon Ngr (@clem_grdn) July 25, 2017

Les pompiers du département arriveront dans le Sud mercredi matin. Ils connaîtront alors le lieu exact de leur mission et devraient retrouver sur place des équipes du Sud Ouest et de la région parisienne, également appelées en renfort.