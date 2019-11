Les pompiers de Côte-d'Or sauvent deux chiens coincés dans un trou de blaireau

Les deux chiens étaient prisonniers d'une galerie de terre et de roche depuis dimanche soir. Il s'agit de deux fox terriers qui ont pu être secourus grâce à un gros dispositif de secours. Au plus fort de l'intervention pas moins de quinze pompiers étaient présents dans ce bois de Jailly-les-Moulins.

Jailly-les-Moulins - France

Nina et Auxy, doivent une fière chandelle à nos pompiers ! Ils étaient coincés au fond d'un trou de blaireau dans un bois à Jailly-les-Moulins, dans le canton de Montbard, depuis dimanche soir. Au départ il y avait trois chiens mais l'un d'eux a réussi à s'extraire par ses propres moyens de sa gangue de terre.

Une intervention longue et compliquée - SDIS 21

Une intervention longue et compliquée - SDIS 21

Une intervention longue et compliquée - SDIS 21

Les deux autres chiens de chasse avaient été entendu lundi, comme ils n'étaient toujours pas ressortis de leur piège, les pompiers ont décidé d'intervenir ce mercredi 6 novembre 2019 au matin. Au plus fort de l'intervention ils étaient une quinzaine. Parmi eux, l'équipe de Sauvetage Déblaiement de Beaune, le Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) de Dijon et les pompiers de Jailly.

La pelle mécanique utilisée pour l'opération - SDIS 21

L'équipe qui a libéré les deux chiens et Auxy et Nina - SDIS 21

Avec l'aide d'un particulier, un habitant de La Roche-Vanneau et de sa mini-pelle, les spécialistes ont réussi à élargir l'entrée de la galerie, ils ont pu progresser dans le passage pour atteindre les chiens en toute fin de matinée ce mercredi. Après une visite chez le vétérinaire Nina et Auxy ont enfin retrouvé leur propriétaire.