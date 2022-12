Les pompiers de Dordogne alertent sur les risques d'incendies de maisons pendant l'hiver

"On est un département rural où le chauffage au bois, les cheminées, les inserts, les poêles à bois et les cuisinières à bois sont légion. Dès qu'il se remet un peu à faire froid, les feux reviennent", explique le lieutenant Manuel Andrieu, chef de centre des pompiers de Sarlat en Dordogne. Cette semaine, il y a eu plusieurs incendies dans le département et des maisons ont été complètement détruites. A Bars mercredi, le feu est parti de la cheminée. A Vanxains , c'était une cuisinière.

Entretenir et ramoner

La préfecture rappelle qu'il y a des règles de sécurité à respecter. Il est obligatoire par exemple d'entretenir chaque année sa chaudière, lorsqu'il s'agit d'une chaudière au fioul ou au gaz. Il faut également entretenir et ramoner sa cheminée, son poêle ou les inserts une fois par an. Il est aussi obligatoire d'avoir au moins un détecteur de fumée chez soi.

"Les personnes âgées en général ont tendance à faire leur stock de petit bois pour démarrer le feu à proximité du foyer, il faut éviter. Il faut mettre une grille sur les foyers ouverts pour protéger et ne pas aller se coucher en chargeant à fond les foyers", ajoute le lieutenant Andrieu.

Même si ce n'est pas obligatoire, la préfecture encourage à installer un détecteur de fumée à chaque étage. Il peut aussi être bon de mettre un détecteur de monoxyde de carbone, car ce gaz est incolore, indolore et mortel. Il ne faut pas non plus surcharger les prises électriques et éviter les systèmes d'appoint, comme les poêles au pétrole.