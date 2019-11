Les pompiers de Dordogne victimes d'une cyberattaque

Le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne est victime d'une cybarattaque ce lundi après-midi. Cela n'affecte pas les services de secours sur le département.

Le SDIS 24, le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne est victime d'une cyberattaque ( un acte malveillant envers un service informatique) ce lundi après-midi. Dans un communiqué sur leur page facebook les pompiers de la Dordogne explique que cela touche les services administratifs et "qu'une grande partie de leur service informatique est indisponible". Cela pose des problèmes de communication avec certains prestataires et fournisseurs extérieurs.

Pas de problème pour assurer les secours

Mais dans son communiqué, le SDIS 24 précise que cela n'affecte pas les opérations de secours sur l'ensemble du département. Vous pouvez donc toujours contacter le 18 en cas de nécessité.