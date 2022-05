Les pompiers de l'Aude se préparent aux incendies en simulant un départ de feu sous une ligne haute tension

"La pluie tombée sur le département de l'Aude il y a une quinzaine de jours a retardé le risque incendie, mais si les températures élevées perdurent, à la fin mai ce risque sera élevé" prévient le président du SDIS de l'Aude Christian Raynaud. Pour être fin prêts, les pompiers de l'Aude organisaient ce mardi à Aragon près de Carcassonne, une simulation d'incendie de grande ampleur.

Le scénario : un départ de feu sous une ligne haute tension, une 40ine de personnes mises à l'abri dans la salle des fêtes, plusieurs maisons menacées par les flammes, et une météo très compliquée rapporte le colonel Jean-Luc Beccari , directeur du SDIS de l'Aude :

On a dissimulé les conditions météo les plus défavorables possibles, un vent soutenu, une sécheresse importante d'où des vitesses de propagation que l'on rencontre chaque été - le colonel Jean-Luc Beccari , directeur du SDIS de l'Aude

C'est depuis le poste de commandement que les actions d'une cinquantaine de pompiers, d'une dizaines de véhicule de lutte contre le feu et de trois avions bombardiers d'eau sont coordonnées.

A l'extérieur du camion ; des représentants de l 'Office National des Forêts, du Réseau de Transport d'Electricité, et de la mairie. Le conseiller municipal Rémy Cros connait son rôle par cœur :

On ouvre les salles communales, on rassure la population avec un communiqué sur Facebook et on répond aux questions des médias"