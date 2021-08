Les pompiers de l'Hérault interviennent sur plusieurs départs de feu

Ce samedi 28 août 2021, alors que le risque incendie est très élevé dans le département de l'Hérault, les pompiers sont intervenus sur plusieurs départs de feu à Mauguio, Béziers, Combes, Saturargues et au Bosc. Les incendies ont brûlé quelques hectares de végétation.

Depuis ce vendredi 27 août 2021, l'Hérault est en risque incendie très sévère, à cause des fortes chaleurs et du vent. Par anticipation, les pompiers de notre département ont déployé un dispositif exceptionnel avec 300 personnes mobilisées et une soixantaine de véhicules prêts à partir. Ce samedi 28 août, les pompiers ont tué les incendies dans l'œuf en intervenant sur cinq départs de feu.

5 hectares brûlés à Combes

Celui qui a fait le plus de dégâts est celui qui a pris à Combes, au lieu-dit de La Capoulade. Il a brûlé 5 hectares de sous-bois et de châtaigniers. Plusieurs centaines d'autres ont été préservés grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers.

Quelques hectares de végétation ont également été détruits sur les commune de Saturargues et du Bosc. A Saturargues, c'est un feu de broussailles qui a pris en bordure de l'A9. Il a été maîtrisé grâce à l'action conjointe de trois avions bombardier d'eau et de secours terrestres. Au Bosc, le feu a pris sur la route de Saint-Jean. Il n'est pas encore maîtrisé.

À Mauguio, au lieu-dit des Cabanes du Salaison, une voiture a pris feu. Les flammes se sont propagées et ont brûlé deux hectares et une seconde voiture. L'incendie est désormais maîtrisé. Enfin, à Béziers, c'est au niveau du chemin rural 44, au nord de la ville, que les pompiers sont intervenus pour un feu de broussailles qui a pris à proximité d'habitations. Deux hectares ont été brûlés. Les pompiers sont toujours sur place mais leur intervention évolue favorablement.

