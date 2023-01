Les pompiers de l'Indre mettent en garde sur les feux de cheminée

Au fur et à mesure que les températures descendent sur les thermomètres, on peut être de plus en plus tentés d'allumer son feu dans la cheminée. Pas de problème en soi, mais vigilance, car traditionnellement les feux de cheminées augmentent à ce moment de l'année. Les pompiers de l'Indre veulent faire de la prévention, d'autant que ces incendies peuvent avoir de lourdes conséquences en cas de propagation à la toiture.

Entre 20 à 30 départs de feu par semaine, la moitié sont des feux de cheminée

Ces feux de cheminée peuvent être causés par plusieurs facteurs, comme l'explique le lieutenant-colonel Sébastien Bourdin, chef de groupement des opérations chez les pompiers de l'Indre : un "mauvais fonctionnement de l'appareil (...) parce que la ramonage n'a pas été fait en temps et en heure, ou correctement, et également aussi des matériaux mis dans les cheminées qui ne sont pas forcément adaptés à la situation", comme des bois qui ne sont pas secs, ou pas adaptés. Les étincelles peuvent dans ces cas là se projeter dans la pièce provoquer un départ de feu.

"On sait que ces périodes qui commencent début janvier, et qui peuvent durer une quinzaine de jours nous amènent une suractivité sur ces feux de cheminées" constate Sébastien Bourdin. Selon lui, en moyenne les pompiers réalisent entre 20 et 30 départs de feu par semaine, dont "une grosse moitié" liée aux feux de cheminée.

Vigilance aussi au monoxyde de carbone

Le lieutenant-colonel alerte aussi sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Si la vigilance est de mise toute l'année, avec l'utilisation plus intensive des chauffages, les risques sont important. Il est conseillé de demander des renseignements auprès des installateurs de tous vos équipements.