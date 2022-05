Les pompiers de l'Indre sensibilisent les propriétaires forestiers privés au risque incendie

"Plus de 5.000 mètres carrés brûlés qui menacent des dizaines d'hectares de forêt". Le message reçu dans la radio des pompiers de l'Indre ne provoque pas d'affolement. Ce mardi, il s'agit uniquement d'un exercice, d'une fiction près du domaine de Lancosme. Mais ces dernières années, le scénario est malheureusement devenu réel. Plus de 800 hectares partis en fumée à Chalais et Lignac en septembre 2019, 150 hectares à Oulches en avril 2021 : les feux de forêt ne concernent plus le sud de la France.

Partager les bons conseils pour faciliter l'intervention des pompiers

Le Berry y est désormais confronté et doit améliorer la prévention et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Les propriétaires forestiers privés ont aussi un rôle essentiel à jouer. "Il faut absolument qu'ils soient conscients de l'importance de faire en sorte que les pompiers arrivent le plus rapidement possible sur le lieu de l'intervention", souligne Bruno Jacquet, représentant du Centre de la propriété forestière dans l'Indre.

Ce mardi matin, à Neuillay-les-Bois, il délivre des conseils lors d'une réunion publique d'information. "Il faut une desserte forestière améliorée pour permettre d'entrer au cœur des massifs, ce qui n'est pas le cas de partout. Il faut des bandes enherbées entretenues pour créer un pare-feu. Il faut faire attention à l'entretien. Si un tronc d'arbre traverse la route, ça empêche le camion de passer, il faut débiter l'arbre et c'est une perte de temps", liste Bruno Jacquet.

On échange, on montre les difficultés que les pompiers peuvent avoir sur le terrain : l'accessibilité, les points d'eau d'incendie

Des propriétaires forestiers ont assisté à l'exercice des pompiers de l'Indre © Radio France - Jérôme Collin

Des conseils précieux pour aider les pompiers au quotidien et en cas d'urgence. "On court souvent après le temps. Il n'y a rien de pire que de voir un engin qui arrive et qui s'embourbe à cause d'un manque d'entretien d'une piste forestière. On a besoin d'échanger avec les propriétaires privés pour gagner du temps dans la lutte contre les feux de forêt", indique le lieutenant-colonel Stéphane Bourdin, des pompiers de l'Indre. Des échanges bienvenus et souhaités par les propriétaires. "Cette formation nous montre comment on peut créer des chemins pour faciliter l'intervention rapide des pompiers. Donc ça nous rassure, ça nous tranquillise", indique Olivier Dauphin, propriétaire à Saint-Maur.

Car le risque zéro n'existe pas. "La sécheresse est là, les aléas climatiques aussi. Et puis beaucoup de gens entrent dans les forêts et se permettent n'importe quoi, ils allument des barbecues. Le risque incendie m'inquiète", témoigne Michel, propriétaire d'une parcelle forestière à Valençay.