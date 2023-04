Les pompiers de l'Indre submergés d'appels pour des nids de guêpes et d'abeilles

Le téléphone des pompiers de l'Indre a bourdonné une bonne partie de la journée ce jeudi pour des demandes d'intervention concernant des nids de guêpes ou d'abeilles. Entre 20 et 30 coups de fil pour ce motif ont été comptabilisés par le Sdis du département. Or, les pompiers n'interviennent plus que dans certains cas de figure exceptionnels pour enlever ces nids. Ils appellent donc à contacter une entreprise spécialisée, sauf en cas d'urgence.

Des interventions de pompiers en cas d'urgence et dans les lieux publics

Les pompiers de l'Indre rappellent qu'ils n'interviennent plus pour les nids d'abeilles ou de guêpes qu'en cas d'urgence, ou lorsque ces derniers se trouvent dans des lieux publics. Cela fait depuis plusieurs années déjà que les pompiers du département ne prennent plus en charge ce type d'intervention de manière plus classique, notamment car cela mobilise des moyens humains et matériels nécessaires parfois pour d'autres types d'intervention plus urgentes.