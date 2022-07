Plusieurs départs de feu sont à déplorer dans les départements de la Somme et de l'Oise ce mardi. La circulation des trains est perturbée entre Amiens et Paris à cause de deux incendies en cours dans l'Oise.

Les pompiers de l'Oise et de la Somme très sollicités pour la journée la plus chaude de la semaine

La circulation des trains entre Paris et Amiens est interrompue dans les deux sens à cause de deux incendies déclarés dans l'Oise aux abords des voies à Breteuil et Louvres. Les pompiers sont sur place.

Ailleurs dans le département, 40 hectares sont partis en fumée à le Hamel, au nord ouest de Beauvais. Un peu plus à l'Est 1.000 m2 ont brûlé à Hardivillers. Juste à côté à le Mesnil-Saint-Firmin plus de 42.000 m2 sont partis en fumée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les pompiers de la Somme sont intervenus en début d'après-midi sur l'A29 juste avant le péage de Glisy à hauteur du bois de Gentelles. Une voiture en feu. Le feu s'est propagé dans le champ d'à côté mais n'a pas fait trop dégâts.

A Moreuil, dans l'est de la Somme, un incendie s'est déclenché près d'un lotissement. 150 personnes ont dû être évacuées dans un gymnase.

Le feu s'est aussi déclaré à Hébécourt au sud d'Amiens, à Berteaucourt-lès-Thennes et à Ligescourt.