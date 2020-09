Les pompiers de l'Yonne appellent à la vigilance pour éviter les feux de broussailles et de forêts

Les pompiers de l'Yonne sont intervenus plus de quarante fois en trois jours pour des départs de feux dans le département. Des départs de feux, plus nombreux en raison du temps sec et chaud, qui pourraient être évités.

Les sapeurs pompiers du département sur tous les fronts pour lutter contre des incendies dans l'Yonne. Des incendies favorisés par la chaleur et la sécheresse comme ce mercredi 16 septembre ou quatre hectares de broussailles sont partis en fumée à Dyé près de Tonnerre. Et cela commence à faire beaucoup, les pompiers sont intervenus plus de quarante fois en trois jours pour des départs de feux précise le colonel Jérome Coste, responsable du service d'incendie et de secours de l'Yonne. Il appelle donc tous les habitants du département à la plus grande prudence.

Quarante départs de feux en quatre jours

Selon le colonel, la sécheresse, la chaleur qui se répète sont des conditions très favorables aux incendies et cela pose des difficultés d'organisation car ces feux demandent beaucoup de moyen en hommes mais aussi en matériels. Par ailleurs, quand plusieurs feux se déclenchent au même moment cela peut être problématique. Si cela se reproduit trop souvent, je crains que nous devions faire face à des sinistres importants comme cela est parfois arrivé chez nos voisins. Il faut que les gens comprennent que _l'Yonne comme désormais tous les départements au nord de la Loire deviennent des départements à risque sur le plan des feux de végétation_. Bien-sur, l'Yonne n'est pas autant exposé que dans le sud de la France mais le risque est quand même important. Par ce temps sec et chaud, n'allumez pas de feux de manière accidentelle ou intentionnelle, j'en appelle à la vigilance de tout le monde prévient Jérome Coste.

Eviter de jeter vos mégots par la fenêtre, d'allumer des feux ou barbecue dans un champ sec - Le colonel Coste responsable du SDIS dans l' Yonne

A cause de la sécheresse, le risque a évolué, le moindre mégot abandonné sur un bord de route peut embraser la banquette. La succession de sécheresses et l’état de la végétation augmentent les risques de départs de feux car on constate aussi parfois un mauvais entretien d'un certain nombre de parcelles.