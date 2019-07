Les pompiers de l'Yonne sur tous les fronts

Auxerre, France

Depuis le 24 juin dernier, date de début de la première canicule, sur les 2282 interventions recensées, 395 concernent un incendie, contre 276 sur la même période en 2018, période qui était déjà significative dans le département.

119 incendies de plus sur un mois

Pour exemple, samedi 20 juillet 2019, pas moins de 29 sinistres ont été enregistrés et combattus par les forces du corps départemental et des corps communaux. Ce sont donc 119 incendies de plus sur les quatre dernières semaines.

La canicule annoncée ne va certes pas arranger les choses. La sécheresse se cumulant, l’état de la végétation est un gros facteur dans la propagation du feu. Un mégot de cigarette jeté d’une fenêtre, un tesson de bouteille abandonné dans la nature, un brûlage de déchets à domicile. "_Ces incivilités peuvent entrainer le début d’un sinistre "_explique dans un communiqué le Lieutenant-Colonel Armand MOURER .

Le vent, rajouté à tous ces risques, peut aggraver la propagation d’un incendie, augmenter le risque d’extension à toute construction avoisinante ou déplacer un panache de fumée polluant et indisposant la population.

Rappel à la prudence

En outre, la consommation importante d’eau nécessaire pour éteindre ces incendies, alors que cette eau manque de toute part, et enfin des hommes et des femmes éprouvés car fortement sollicités, font que nous renouvelons d’autant plus vivement les conseils de prudence à chacun.

De même, toute élévation de température extérieure menace la population, surtout les personnes les plus fragiles telles que les personnes âgées et les enfants. Les conseils de prudence sont rappelés : s’hydrater en buvant régulièrement de l’eau, rester à l’ombre, au frais en limitant les efforts, ne pas faire d’activités physiques intensives.

Les baignades peuvent être un bon moyen de se rafraichir régulièrement à condition qu’elles soient surveillées et pratiquées sur des sites autorisés afin d’éviter tout risque de noyade.