Les pompiers de la Corrèze luttent contre un feu qui ravage des sous-bois à Saint-Bonnet-Elvert

Saint-Bonnet-Elvert, France

Les pompiers de la Corrèze luttent ce mardi contre un feu de sous-bois à Saint-Bonnet-Elvert, entre Tulle et Argentat. Plus de 50 sapeurs et une douzaine de véhicules de 11 centres de secours sont mobilisés depuis 16h30. L'incendie ravage des terrains proches du bourg. 6 hectares étaient déjà partis en fumée à 17h30.