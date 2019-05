Photos : Le sauvetage d'un veau tombé dans une fosse à purin à Mérinchal

Les pompiers de Mérinchal ont sorti un veau d'une fosse à purin. L'animal a été extrait après une heure d'efforts, fatigué mais sain et sauf !

Mérinchal, France

C'est une intervention insolite que viennent de réaliser les pompiers de Mérinchal, en Creuse. Ils ont été appelés dans la nuit de dimanche à lundi pour venir en aide à un veau tombé dans une fosse à purin. L'animal à bout de force, était coincé dans une fosse profonde de 2m50.

Objectif des pompiers : sortir l'animal sans le blesser - ©Franck Araud, sapeur-pompier volontaire à Mérinchal

Une heure d'intervention

Le sauvetage a été réalisé par six pompiers volontaires, dont deux sont agriculteurs éleveurs. Ils ont donné de précieux conseils à leurs collègues pour extraire l'animal sans le blesser. Et au bout d'une heure d'effort, le veau a été sorti de la fosse, fatigué, sans doute un peu effrayé par sa mésaventure, mais sain et sauf.

Les pompiers ont réussi à extraire le veau de la fosse - ©Franck Araud, sapeur-pompier volontaire à Mérinchal