Les pompiers de la Haute-Saône appelés sur trois feux d'habitation en moins de 24 heures

Les pompiers sur tous les fronts en Haute-Saône entre lundi 13 et mardi 14 février. Ce mardi, à 10h20, ils ont été appelés pour un feu de cheminée dans une maison de Loulans-Verchamp, une commune du sud du département à la limite avec le Doubs. Les soldats du feu sont parvenus à limiter l'incendie au conduit de cheminée. Le couple qui occupe la maison a été évacué pendant l'intervention, mais il n'a pas besoin d'être relogé, d'après les pompiers.

Un boulanger sans fournil à Fresne-Saint-Mamès

Au milieu de la nuit, vers 3h15, un incendie s'est déclaré dans le fournil de la boulangerie de Fresne-Saint-Mamès. Les flammes se sont propagées à la toiture. L'unique boulangerie de ce village près de Dampierre-sur-Salon se retrouve donc sans fournil. Le boulanger n'est pas blessé, mais il est au chômage technique.

Six habitants relogés à Menoux

Plus tôt dans la soirée de lundi, à 19h, les flammes sont parties d'une maison de Menoux, près d'Amance. Elles menaçaient une maison mitoyenne et la salle des fêtes de la commune située juste à côté. L'intervention des pompiers, avec six lances à eau et deux échelles aériennes, a permis d'éviter la propagation de l'incendie au bâtiment communal et à la deuxième maison. En revanche, les six habitants de la maison ravagée par les flammes ont dû être relogés.