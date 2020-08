Les pompiers de la Loire mobilisés contre un important feu de forêt aux portes du Pilat

Un feu de végétation s'est déclaré ce samedi en début d'après-midi en Ardèche à Saint-Marcel-lès-Annonay. Les panaches de fumée sont visibles de Bourg-Argental, et pour cause, les flammes progressent en direction du Pilat et de la commune de Burdignes.

Elles ont déjà parcouru une dizaine d'hectares.

Une cinquantaine de pompiers de la Loire sont allés renforcer les équipes ardèchoises pour tenter de circonscrire cet incendie.

Des moyens aériens nationaux viennent d'arriver sur place : cinq avions bombardiers d'eau, dont quatre Canadairs et un Dash.

Gendarmes en place au cas où il faut évacuer

Des patrouilles de gendarmes de la Loire sont prêtes à intervenir si jamais il fallait procéder aux évacuations des maisons et au blocage des routes. Les vents sont tournants et compliquent grandement le travail des pompiers et des forces de l'ordre.