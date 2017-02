Les pompiers de la Sarthe condamnés à verser près de 50.000 euros pour un feu mal éteint

Mal renseignés par le propriétaire, les pompiers n’avaient pas pu inspecter les combles et le feu était reparti. Dans son arrêt du 8 février dernier, la cour administrative d'appel a estimé que le SDIS était responsable à 50%.

Le 23 février 2011, à 12H46, les pompiers de la Sarthe interviennent sur l'incendie d’une maison à Arçonnay, près d’Alençon. Ils repartent à 14H41, après avoir fait le tour des étages et contrôlé plusieurs « points chauds » sur le conduit de cheminée. Pourtant, le feu repart quelques heures plus tard sur la toiture. L’enquête montrera qu’une partie des combles n’a pas été inspectée par les pompiers, faute d’accès… puisque le propriétaire des lieux a omis de leur indiquer qu’ils pouvaient passer par la grange attenante. Ce qu’il fera d’ailleurs lui-même après leur départ.

En première instance, les pompiers avaient été reconnus intégralement responsables de ce sur-incendie. Dans son arrêt du 8 février dernier, la cour administrative d'appel a estimé que les torts étaient partagés à 50-50, et que le Service départemental d’incendie et de secours ne devait donc à l’assureur (la MACIF) que la moitié de l’indemnisation, à savoir 49 311,50 euros.

Des relations de plus en plus difficiles avec les assurances

Jean-Pierre Vogel, le Président du SDIS de la Sarthe, annonce qu’il étudie actuellement la possibilité d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’état. « Ou on n’a pas fait notre métier, et on porte la totalité de la responsabilité », estime le sénateur-maire de Bonnétable, « ou c’est la responsabilité du propriétaire qui est reconnue, et c’est à son assureur de supporter la totalité ».

La vraie question, c'est celle du financement des Services d'incendie et de secours - Jean-Pierre Vogel, le Président du SDIS72

Mais pour Jean-Pierre Vogel, l’affaire va plus loin : « Avec un tel comportement irresponsable des compagnies d’assurance, il va falloir poser la question du financement des SDIS. Les assurances ne participent absolument pas, ce sont les collectivités. Pourtant, quand nous sauvons des biens ou des personnes, nous évitons à ces mêmes compagnies de devoir mettre la main à la poche. Or, nous voyons nos cotisations d’assurances exploser. C’est une vrai problématique ».