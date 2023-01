Les pompiers de la Vienne bientôt formés pour repérer d'éventuelles victimes de violences intrafamiliales

Mieux identifier les victimes de violences intrafamiliales (VIF). C'est l'idée du protocole signé mardi 20 décembre entre la préfecture de la Vienne, le Sdis 86 et les gendarmes. Il acte un renforcement de la coordination entre les secours et les forces de l'ordre sur les Vif et mais surtout il va permettre aux pompiers du département de bénéficier d'une formation de 4h sur ces violences.

Identifier de potentielles victimes

Deux sessions ont déjà été organisées en 2022. Neuf sont programmées en 2023 avec 350 pompiers formés chez nous. "Ce sont les opérateurs qui prennent les appels, les chefs de salle, les pompiers qui vont sur les opérations qui vont pouvoir suivre ces formations", explique le colonel Christophe Landrieau, directeur du Service départemental d'Incendie et de Secours 86.

L'objectif est de permettre à ces pompiers d'identifier au mieux de potentielles victimes lors de leurs interventions. "Cela va être apprendre à écouter la personne, voir que lorsqu'on lui pose des questions elle est fuyante, faire sortir l'entourage lorsqu'on sent qu'elle est prête à se confier", ajoute Christophe Landrieau. Si les pompiers identifient une victime, ils font alors remonter l'information aux forces de l'ordre qui interviennent.

Forte hausse des interventions pour violences intrafamiliales

En 2021, quarante-cinq signalements avaient été faits par les pompiers de la Vienne. Avec ces formations, le but est de faire progresser ce chiffre. Surtout que les autorités cherchent désormais à identifier un maximum de victimes. "Aujourd'hui, on forme les pompiers. Mais demain, l'idée c'est que les médecins, professionnels de santé, les maires soient éduqués sur cette question. Plus on aura de personnes prêtes à détecter et à accompagner les victimes, plus on évitera les trous dans la raquette", explique Alice Mallick, directrice de cabinet du préfet de la Vienne.

Les autorités constatent d'ailleurs que la parole se libère. Entre janvier et octobre 2022, près de 2 000 interventions ont été réalisées dans la Vienne pour des violences-intrafamiliales. C'est 22 % de plus que l'année précédente. La préfecture précise que c'est notamment lié à des victimes qui osent de plus en plus appeler les forces de l'ordre ou des voisins qui n'ont plus peur de signaler ces violences.