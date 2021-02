Les pompiers de la Vienne en renfort sur les inondations de Charente-Maritime

Si le Poitou n'est plus concerné par la vigilance orange crues, nos voisins de Charente et Charente-Maritime ont eux toujours les pieds dans l'eau. Le pic de crue est attendu dans la journée ce lundi notamment près de Saintes : l'eau pourrait monter jusqu'à 6,20 mètres. Pour aider les secours et bénévoles mobilisés sur place, le SDIS 86 a envoyé en renfort des pompiers de la Vienne.

21 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires d'une dizaine de centres d'incendie et de secours de la Vienne sont partis samedi 6 février au matin, direction Les Gonds, commune située à 8 kilomètres au sud de Saintes. Avec eux, sept véhicules de secours et une embarcation. Les pompiers poitevins ont improvisé leur poste de commandement sur la place de l'église, et ont assuré la mise en sécurité de biens, de personne, et l'installation de passerelles notamment.

Initialement, les secours poitevins devaient rester 48h sur place. Mais la montée des eaux étant annoncée pour la journée de ce lundi, leur présence en Charente-Maritime a été prolongée au moins jusqu'à aujourd'hui.