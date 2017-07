Les pompiers de la Vienne très efficaces dans le Sud

En action dès hier après-midi, les 19 sapeurs pompiers de la Vienne partis en renfort dans le Var pourraient rentrer en début de semaine prochaine.

Les dernières nouvelles des pompiers de la Vienne : Hier à 14 heures, la colonne sud-ouest 2 a été engagée sur le feu qui sévit depuis plusieurs jours sur la commune d’Artigues. Après un tour du feu en reconnaissance par les officiers, la colonne a été engagée à 17h30 sur la commune de Seillons suite à une saute de feu avec un développement virulent du sinistre. Les sapeurs-pompiers ont réalisé l’attaque du feu ainsi que la défense de points sensibles notamment d’un quartier résidentiel avec l’appui de moyens aériens.La colonne est restée sur le chantier jusqu’à 23 heures environ pour traiter les lisières et les reprises de feu alimentés par un vent fort

au plus près du feu © Radio France - sdis86

.A l’issue, la colonne s’est dirigée vers la commune de Saint Maximin, vers un point d’hébergement désigné, où les équipes ont pu, à compter de 2 heures, se restaurer notamment grâce à la générosité du SDIS du Tarn et se reposer en extérieur à proximité des engins.Les sapeurs-pompiers soulignent la qualité de l’accueil et de l’extrême solidarité dont ils bénéficient de la part de la population et des sapeurs-pompiers locaux et engagés en renfort .Ce matin, la colonne a été engagée à 08h00 sur le flan droit du feu d’Artigues, commune de Seillons, pour un travail sur le chantier qui devrait durer toute la journée. Le désengagement de la colonne est annoncée, sauf évolution climatique défavorable, dans la journée du lundi 31 juillet. Les sapeurs-pompiers de la Vienne engagés pourraient ainsi être de retour en fin de journée mardi 1er août.