Les pompiers de Meurthe-et-Moselle sauvent un homme de la noyade à Malzéville

Un homme est tombé dans la Meurthe ce vendredi soir à Malzéville. Les secours et les plongeurs sont arrivés à temps pour le sauver.

Les pompiers sont alertés peu après 21h : un homme est tombé dans la Meurthe, du haut d'un pont à Malzéville, près de Nancy. Les secours interviennent aussitôt, rue du Général de Gaulle.

Une ambulance et les plongeurs de Gentilly sont dépêchés sur place et parviennent à la sortir de l'eau. Le drame est évité. La victime d'une soixantaine d'années a été transportée à l'hôpital de Nancy. On ne connaît pas encore les raisons précises de sa chute.