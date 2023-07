Les pompiers de Moselle en renfort dans le sud de la France contre les feux de forêts

Le risque de feux de forêts monte encore d'un cran dans le sud de la France. Météo France, sur sa "météo des forêts" a même déclenché l'alerte rouge sur les Bouches-du-Rhône pour la journée de mardi. Le Vaucluse et le Var sont eux placés en vigilance orange. C'est dans ce dernier département qu'une colonne de renfort de l'Est de la France est parti se positionner en prévention.

ⓘ Publicité

Parmi les sapeurs-pompiers mobilisés, 15 mosellans spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts**, avec 6 engins.**

Des pompiers meurthe-et-mosellans et vosgiens composent aussi cette "colonne Bravo" qui rassemble plus de 70 hommes et 26 véhicules.