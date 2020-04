Les pompiers de Paris alertent sur le risque d'accidents domestiques en plein confinement

Ce mercredi 15 avril a été marqué par deux incendies meurtriers en Île-de-France. En Seine-et-Marne, à Montereau-Fault-Yonne, une mère et sa fille de trois ans sont décédées dans un immeuble en feu. Le même jour, un incendie a coûté la vie à une petite fille de deux ans dans une tour à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Plus de monde à la maison, plus de risques ?

À Épinay, les Pompiers de Paris sont intervenus en plein après-midi dans l'immeuble de 15 étages qui était plein, confinement oblige. Et plus de monde à la maison c'est potentiellement plus de risques qu'un accident domestique se produise. "Une vigilance accrue peut limiter le risque", affirme le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des Pompiers de Paris.

Attention à la surchauffe des appareils électriques

Il prévient : "les mesures de prévention en temps normal doivent s'appliquer aussi en ces temps exceptionnels". À la maison, il est conseillé aux familles de vérifier et tester les détecteurs de fumée. Pour ceux qui passent leurs journées à cuisiner, veillez à bien tenir les ustensiles les plus dangereux hors de portée des enfants, évitez de surcharger les multiprises électriques et pensez à débrancher les appareils électriques avant d'aller se coucher. Sans oublier le potentiel danger lié au balcon. "Il fait beau, on ouvre la fenêtre, on autorise les enfants à y aller", mais il faut toujours les surveiller, rappelle le lieutenant-colonel.

"Une vigilance accrue limite le risque pendant cette période de confinement" - Lieutenant-Colonel Gabriel Plus, porte-parole des Pompiers de Paris Copier

Malgré tout, le nombre d'interventions des Pompiers de Paris a diminué depuis un mois que ce soit dans la capitale ou dans les trois départements limitrophes où ils interviennent (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne). Il y a monde dehors donc logiquement moins d'accidents sur la voie publique. "On est descendu à 1 000 interventions quotidiennes en moyenne contre 1 400 avant le confinement", affirme le porte-parole.