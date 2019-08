Les pompiers de Paris interviennent sur deux incendies à Suresnes

Suresnes, France

Les pompiers de Paris sont intervenus rue Émile-Duclaux lundi à la mi-journée à Suresnes pour un feu d’appartement. L’incendie s’est déclaré sur un balcon du premier étage avant de se propager à l’appartement de 70 mètres carrés au deuxième étage. L'incendie a été maîtrisé et éteint en une heure sans faire de victime.

Un feu de broussaille perturbe les transports

Plus tard, lundi dans la soirée, un feu de broussailles de 2000 mètres carrés a perturbé plusieurs lignes SNCF et RATP. Les flammes ont pris sur un talus entre plusieurs lignes du Transilien et le tram T2. L'incendie, qui s'est déclaré vers 20h30, a été maîtrisé vers 23 heures, selon les pompiers de Paris.

Trois trains sur la ligne L du transilien ont été bloqués, plusieurs heures pour certains. La SNCF, contactée, explique avoir coupé l'alimentation électrique. Les passagers des trains bloqués ont été transbordés vers d'autres trains.

Le feu s'étendait sur environ 40 mètres, sur un talus situé entre la ligne du tram T2 et celle du transilien L et H, à proximité de la rue de la liberté à Suresnes. Près de quarante pompiers ont été mobilisés, et quatre lances à incendie.